Στη σύλληψη δύο νεαρών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Προελέγχων της Ασφάλειας Αττικής λίγο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την Τραγωδία των Τεμπών, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος στην κατοχή του είχε πέντε εμπρηστικούς μηχανισμούς, και έναν 17χρονο γιατί στην τσάντα του βρήκαν ένα σφυρί έκτακτης ανάγκης από λεωφορείο.

Τη δικογραφία σχηματίζουν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Εξτρεμιστικής Βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν και είκοσι προσαγωγές, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος τους.