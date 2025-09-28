Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις. Συγκεντρώσεις συμπαράστασης είναι προγραμματισμένες σήμερα στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες πόλεις.

Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, δεν θα σταματήσει, όπως λέει.

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Πάνος Ρούτσι: Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης

“Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.

Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ’ επέκταση του δυστυχήματος.

Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν “Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη”. Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Μετά από τόσα και τόσα “μπαζώματα”, πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.

Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν “εξακρίβωση στοιχείων” και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την “ενοχλητική” δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.

Όπως έχει πει ο ίδιος: “Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ”.

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.

Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων “επιτροπών”, “πορισμάτων” και “θεσμών”. Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”

Δρομείς του «Race for the Cure» και του Σπάρταθλου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της σημερινής Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» αλλά και του 43ου Σπάρταθλου, ήταν η αυθόρμητη κίνηση πολλών συμμετεχόντων να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι.

Ο ίδιος βρίσκεται σε απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας να του δοθεί η άδεια εκταφής της σορού του γιου του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τοξικολογικές, ιατροδικαστικές και γενετικές εξετάσεις.

Δρομείς και περιπατητές σταμάτησαν για λίγα λεπτά, πλησίασαν τον Ρούτσι, τον αγκάλιασαν, του έσφιξαν το χέρι και του μίλησαν με λόγια στήριξης και δύναμης. Εκείνος, φανερά συγκινημένος, ανταπέδωσε την ανθρώπινη αυτή χειρονομία.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει πλέον τη 14η ημέρα απεργίας πείνας, επιμένοντας με αυτόν τον σκληρό αλλά συμβολικό τρόπο να ακουστεί το αίτημά του για τον γιο που έχασε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η στάση του έχει μετατραπεί σε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.

