Ο Αντώνης Σαμαράς συγκλόνισε με τον αποχαιρετιστήριο λόγο του για την κόρη του Λένα, κατά την εξόδιο ακολουθία στο Α’ Νεκροταφείο το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8).

«Δεν αποχαιρετούμε τη Λένα σήμερα. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως, το χαμόγελο, την ταπεινοφροσύνη της. Δίπλα στα λαμπερά γαλάζια τα μάτια, ένα κομμάτι λάμψης από την Ελλάδα. Δίπλα στην αγάπη της που την προσέφερε χωρίς αντάλλαγμα», ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά.

«Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο» είπε στον επικήδειο λόγο του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα. Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι’ αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!»

Το «τελευταίο αντίο» στη Λένα Σαμαρά – Ποιοι παρέστησαν στο «τελευταίο αντίο»



Νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) πολιτικοί, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της – ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας – σε κλίμα οδύνης και βουβού πόνου.



Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η κηδεία της, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 χρόνων.



Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, πολύς κόσμος ξεκίνησε να καταφθάνει στο νεκροταφείο για την κηδεία της. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του, Νατάσα. Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι η Λίνα Μενδώνη, ο Κώστας Τσιάρας, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Παύλος Μαρινάκης,, η Αθηνά Λινού, ο Θάνος Πλεύρης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Νίκη Κεραμέως, ο Νίκος Δένδιας, η Λόλα Νταϊφά και πολλοί άλλοι.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πρώτος όλων έφτασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη σύζυγό του και ακολούθησαν η Γεωργία Σαμαρά με τον αδερφό του Αντώνη Σαμαρά, Αλέξανδρο.

Στις 13.30 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο Νεκροταφείο παρέμειναν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας οι στενοί συγγενείς.



Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συντετριμμέμος στην κηδεία της κόρης του.



Η Γεωργία Σαμαρά, μητέρα της Λένας, στην πιο δύσκολη ώρα της ζωής της.



Ο Κώστας Καραμανλής, με τη σύζυγό του Νατάσα.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης



Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης



Η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη



Ο βουλευτής ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας



Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου



Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος



Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το παρόν του έδωσε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης