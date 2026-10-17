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Η ίδια αναφέρει ότι σε μια επίθεση ο δράστης επιχείρησε να την πνίξει, ενώ ο εξάχρονος γιος τους παρενέβη για να τη σώσει.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγός της παραβίαζε επανειλημμένα τους περιοριστικούς όρους επικοινωνίας με τα παιδιά, αναγκάζοντάς την να χρησιμοποιεί το κουμπί πανικού για την κλήση της αστυνομίας.

Τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες και παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο πρώην σύζυγος έχει καταδικαστεί για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, λαμβάνοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή.

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Σοκ προκαλεί η μαρτυρία μιας 42χρονης γυναίκας, η οποία καταγγέλλει ότι βίωσε επί χρόνια σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον πρώην σύζυγό της. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή που εκείνος επιχείρησε να την πνίξει, ενώ ο μόλις έξι ετών γιος τους μπήκε στο δωμάτιο και προσπάθησε να τη σώσει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η γυναίκα αποκάλυψε ότι από το 2022 ζούσε υπό καθεστώς φόβου, περιγράφοντας περιστατικά βίας, απειλές για τη ζωή της και συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν σοβαρά τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά της.

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«Με έπιασε από τον λαιμό – Ένιωθα ότι πέθαινα»

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της μαρτυρίας της αφορά την επίθεση που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δέχθηκε μέσα στο σπίτι τους.

«Με έπιασε από το λαιμό, με κόλλησε στην πόρτα, πήγε να με πνίξει και μπήκε μέσα ο γιος μου και με έσωσε. Μπήκε μέσα και ούρλιαζε γιατί είδε τον πατέρα του να με κρατάει από το λαιμό στην πόρτα», περιέγραψε.

Η 42χρονη ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να αναπνεύσει και φοβήθηκε πως θα χάσει τη ζωή της.

«Εμένα μου είχε κοπεί η ανάσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δηλαδή είχα δει άσπρο. Είδα σεντόνι εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια μου. Ένιωθα ότι πέθαινα», είπε.

Όταν κατάφερε να συνέλθει, όπως υποστήριξε, διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε πάρει το κινητό της τηλέφωνο και είχε φύγει από το σπίτι.

«Θα σε σκοτώσω – Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας»

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η βία δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένα περιστατικά.

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Η γυναίκα περιέγραψε μια σταδιακή κλιμάκωση της επιθετικής συμπεριφοράς, με προσβολές, εξευτελισμούς, σπρωξίματα, χαστούκια και απειλές, πολλές φορές μπροστά στα παιδιά.

Όπως ανέφερε, ο πρώην σύζυγός της κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και έκανε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

«Αρκετές βρισιές, πάντα μπροστά στα παιδιά, με μείωση της προσωπικότητάς μου. Άρχισε να υπάρχει μια έντονη κτητικότητα, μια ζήλια. Είχα δεχτεί πάρα πολλές φορές απειλές για τη ζωή μου. Άρχισα να φοβάμαι», δήλωσε.

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Ανάμεσα στις απειλές που, όπως καταγγέλλει, δεχόταν ήταν και η φράση: «Θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας άλλος».

Σε άλλο περιστατικό, υποστήριξε ότι ο άνδρας την έσπρωξε με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού και να τραυματίσει το χέρι της.

Οι απειλές αυτοκτονίας και η ψυχολογική πίεση

Η 42χρονη περιέγραψε επίσης συμπεριφορές ψυχολογικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της την απειλούσε πως θα βάλει τέλος στη ζωή του εάν εκείνη αποφάσιζε να τον εγκαταλείψει.

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«Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα αυτοκτονίας. Ότι θα αυτοκτονήσει. Είχε γίνει χειριστικός», ανέφερε.

Όπως είπε, ο άνδρας την απειλούσε ακόμη και ότι θα πέσει από την ταράτσα εάν δεν περνούσαν μαζί το Σαββατοκύριακο.

Οι απειλές αυτές, σύμφωνα με την ίδια, εναλλάσσονταν με εκδηλώσεις αγάπης, δημιουργώντας ένα διαρκές κλίμα ανασφάλειας και φόβου.

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«Είχα κρύψει ακόμη και τα μαχαίρια στο σπίτι»

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε φτάσει στο σημείο να κρύβει τα μαχαίρια του σπιτιού, φοβούμενη για την ασφάλειά της.

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Περιέγραψε περιστατικά κατά τα οποία, μετά από οικογενειακές εξόδους, ο πρώην σύζυγός της φέρεται να την εξύβριζε και να την έσπρωχνε μπροστά στα παιδιά.

Σε μία περίπτωση, όπως είπε, κλειδώθηκε στο παιδικό δωμάτιο και επικοινώνησε με φίλη της ζητώντας βοήθεια.

«Είχα πάρει το τηλέφωνο γιατί φοβόμουν για τη ζωή μου. Μπορεί να έσπαγε και την πόρτα. Τον είχα ικανό για όλα», εξομολογήθηκε.

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«Πατούσα το panic button και ερχόταν η αστυνομία»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ακόμη και μετά την επιβολή περιοριστικών όρων, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν.

Η 42χρονη υποστήριξε ότι ο πρώην σύζυγός της παραβίαζε επανειλημμένα τους όρους που είχαν τεθεί για την επικοινωνία του με τα παιδιά, η οποία έπρεπε να πραγματοποιείται παρουσία τρίτου προσώπου.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες συναντήσεις εκείνος την εξύβριζε μπροστά στα παιδιά, με αποτέλεσμα να ενεργοποιεί το panic button και να καλεί την αστυνομία.

«Εκεί πατούσα το panic button, ερχόταν η αστυνομία, κινούσαν αυτόφωρη διαδικασία», είπε.

«Τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες»

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιπτώσεις που είχαν τα περιστατικά στην ψυχική υγεία της οικογένειας.

Η γυναίκα ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες και παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας.

«Τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες, όπως και εγώ, από ψυχολόγους. Παρακολουθούνται από την αρχή», δήλωσε.

Οι καταδίκες και η καταγγελία για όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, ο πρώην σύζυγος της 42χρονης έχει καταδικαστεί για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, με ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Η ίδια κατήγγειλε ότι η δικαστική διαδικασία αποτελεί για εκείνη μια επιπλέον ψυχολογική δοκιμασία, καθώς αισθάνεται ότι αναγκάζεται να βιώνει ξανά όσα έχει περάσει.

«Το θέμα είναι ότι πας στα δικαστήρια και κακοποιείσαι ξανά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έχει δεχθεί απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η αναφορά της σε φράση που, όπως καταγγέλλει, ακούστηκε από τον πρώην σύζυγό της μέσα σε δικαστική αίθουσα:

«Κακώς που δεν ολοκλήρωσα το πνίξιμο τότε που μπορούσα».

Η συγκεκριμένη δήλωση αποδίδεται στον άνδρα από την καταγγέλλουσα και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η μαρτυρία της 42χρονης αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά γίνονται μάρτυρες απειλών και επιθέσεων μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.