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Θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον σύντροφό της ήταν μια γυναίκα από τη Συρία που ζει στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο άνδρας την μαστίγωνε με καλώδιο τηλεόρασης, την χτυπούσε και την απειλούσε επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει την Τυλισό, όπου θα έμεναν σε ένα παράπηγμα.

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Αρχικά ζήτησε βοήθεια από συμπατριώτες της στο Ηράκλειο αλλά δεν ανταποκρίθήκαν και μετά απόφάσισε καταγγείλει όσα της συμβαίνουν στην αστυνομία όπου πήγε μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά και την ανήλικη αδερφή της. Όπως είπε είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού πολλές φορές και υποστήριξε πως ο άνδρας είχε απειλήσει την ζωή της.

Το περιστατικό,μάλιστα του Σαββάτου ήταν το πιο τροματκικό. Το απόγευμα της 26ηςΣεπτεμβρίου, ο άνδρας προειδοποιήσε ότι θα την σκοτώσει αν δεν έκανε αυτό που της λέει και την χτύπησε με το καλώδιο της τηλεόρασης.

Οι αστυνομικοί ανζήτησαν τον σύντοφή της αλλά δεν έχον καταφέρει τον εντοπίσουν. Οι έρευνες συνχίζονται.