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Νέο περιστατικό αποκόλλησης τμήματος κτιρίου σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Πόρο Ηρακλείου. Τμήμα από το γείσο του κτιρίου, πάνω από μπαλκόνι, αποκολλήθηκε και έπεσε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχονται καθημερινά πολίτες.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τμήμα γείσου από το κτίρο αποκολλήθηκε από κτίριο στον Πόρο και κατέληξε στο έδαφος. Ευτυχώς, από την πτώση δεν τραυματίστηκε κανείς.

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Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για σημείο από το οποίο διέρχεται κόσμος, γεγονός που σημαίνει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν με κορδέλες την πρόσβαση, απαγορεύοντας προσωρινά τη διέλευση πεζών και οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Είχε προηγηθεί κατάρρευση στην οδό Μελισσινών

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα ακόμη περιστατικό είχε σημειωθεί στο Ηράκλειο, στην οδό Μελισσινών 4, στο κτίριο της παλιάς αποθήκης Κουμαντάκη, πίσω από το παλιό μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ.

Τμήματα μπαλκονιού αποκολλήθηκαν από όροφο του κτιρίου και έπεσαν στον δρόμο, καταπλακώνοντας σταθμευμένο μηχανάκι.

Και σε εκείνη την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε πεζός ή διερχόμενο όχημα από το συγκεκριμένο σημείο.



Τα δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας παλαιών και φθαρμένων κτιρίων στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε σημεία με καθημερινή κίνηση πεζών.

Πηγή: Nea Kriti