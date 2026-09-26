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Ο δράστης φέρεται να παρακολουθούσε και να απειλούσε συστηματικά τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Στην κατοικία του εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και μαχαίρι, ενώ κατασχέθηκαν 503 ψηφιακά αρχεία που περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας και παράνομες βιντεοσκοπήσεις γυναικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση ενός 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 40χρονος συνελήφθη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.

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Οι καταγγελίες και η σύλληψη

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 14 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον τριών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών.

Η εμμονή με την 18χρονη – Πώς συνελήφθη ο 40χρονος

Από τις 7 Ιουλίου φέρεται να ξεκίνησε η συστηματική παρουσία του 40χρονου στην αυλή και τον εξώστη της κατοικίας της 18χρονης στο Ηράκλειο.

Στις 16 Αυγούστου φέρεται να επιχείρησε να μπει στο υπνοδωμάτιό της από τη μπαλκονόπορτα, ενώ δύο ημέρες αργότερα εντοπίστηκε να την παρακολουθεί από το παράθυρο της τουαλέτας. Η 18χρονη κάλεσε την Αστυνομία και στη συνέχεια εγκατέστησε κάμερα ασφαλείας για να καταγράφει τα περιστατικά.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 40χρονος επέστρεψε στο μπαλκόνι της κατοικίας, ενώ νέα περιστατικά καταγράφηκαν στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου.

Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο και επενέβησαν, συλλαμβάνοντάς τον.

Ακολούθησε έλεγχος και νομότυπη έρευνα στην οικία του, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

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ένα κινητό τηλέφωνο,

ένα μαχαίρι,

ένα USB,

ένας σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής.



Ο 40χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ζει μόνος και είναι άνεργος, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τα 503 ψηφιακά αρχεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα δίνουν οι αστυνομικοί στα ψηφιακά ευρήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπόθεση, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς και οπτικό υλικό από βιντεοσκοπήσεις γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Όπως μετέδωσε το Cretalive, συνολικά εντοπίστηκαν 503 ψηφιακά αρχεία που περιείχαν υλικό ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι ηλικίας 4, 5 και 6 ετών.

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Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στις καταγγελίες που διερευνώνται από τις Αρχές και αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ψηφιακής εξέτασης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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