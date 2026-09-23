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Αναστάτωση επικράτησε μετά τα μεσάνυχτα σε αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με προορισμό το Βουκουρέστι, όταν ένας 52χρονος Ρουμάνος επιβάτης επιτέθηκε σε συνεπιβάτες του και μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και το πλήρωμα προετοίμαζε την πτήση για αναχώρηση.

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Ο 52χρονος φέρεται να προκάλεσε ένταση μέσα στην καμπίνα, στρεφόμενος επιθετικά τόσο εναντίον μελών του πληρώματος όσο και άλλων επιβατών. Η συμπεριφορά του ήταν ιδιαίτερα επιθετική, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των επιβαινόντων.

Καθώς η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί δεν επέτρεπε την ασφαλή πραγματοποίηση της απογείωσης, ο κυβερνήτης της πτήσης ζήτησε να απομακρυνθεί ο άνδρας από το αεροσκάφος.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ο 52χρονος συνελήφθη και απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο με χειροπέδες.

Μετά την απομάκρυνσή του, η διαδικασία για την αναχώρηση της πτήσης συνεχίστηκε κανονικά. Το αεροσκάφος αναχώρησε τελικά από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι, χωρίς να καταγραφεί νέο περιστατικό, έχοντας υποστεί μόνο μικρή καθυστέρηση.