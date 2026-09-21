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Στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και απόπειρας απάτης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του για κατοχή λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στις 13 Αυγούστου ο 29χρονος φέρεται να εξαπάτησε ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία απέσπασε κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ.

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Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την προανάκριση, κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά του και να φτάσουν στα ίχνη του.

Η αποτυχημένη απόπειρα στον Δήμο Μαλεβιζίου

Ο 29χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να εξαπατήσει ακόμη ένα άτομο στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στις 12 Αυγούστου, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ιδιότητα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, το υποψήφιο θύμα δεν πείστηκε και η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε.

Μετά την ταυτοποίησή του, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του, όπου ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για απάτη και απόπειρα απάτης.

Συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν και 36 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του 29χρονου, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δήλωσε ότι τα καπνικά προϊόντα ανήκαν στην ίδια.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Πηγή: Nea Kriti