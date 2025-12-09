Σε προπαρασκευαστική ενέργεια δολοφονίας πιστεύουν ότι έπεσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια επιχείρησής τους για την εξάρθρωση κυκλώματος με κλεμμένα αυτοκίνητα.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε μάντρα αυτοκινήτων, στην περιοχή των Καλυβίων. Μέσα στον χώρο αποσκευών ενός από αυτά εντόπισαν καλάσνικοφ, πιστόλια και γάντια, ενώ μέσα σε ένα κλειστό βαν βρήκαν μία μοτοσικλέτα.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ πιστεύουν ότι αυτά τα υλικά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για κάποιο συμβόλαιο θανάτου και εντόπισαν τα “επιχειρησιακά” οχήματα των δολοφόνων. Τώρα κάνουν έναν αγώνα δρόμου, για να διαπιστώσουν ποιοι θα ήταν οι φυσικοί αυτουργοί, αλλά και ποιος θα ήταν ο στόχος.