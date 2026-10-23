Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το σύνδρομο Καμπούκι αποτελεί μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.

Οι παθογόνες μεταλλάξεις στα γονίδια KMT2D και KDM6A ευθύνονται για τις περισσότερες περιπτώσεις της νόσου που καταγράφονται διεθνώς.

Η κλινική εικόνα των ασθενών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς περιλαμβάνει μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές καθυστερήσεις και πιθανές σωματικές ανωμαλίες.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται μέσω μοριακής γενετικής εξέτασης, ενώ η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη υποστήριξη και την έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Δεν υφίσταται οριστική θεραπεία για τη γενετική αιτία, ωστόσο η εξειδικευμένη φροντίδα βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το σύνδρομο Καμπούκι είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη, τη μάθηση και τη λειτουργία πολλών οργάνων. Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης, στις 23 Οκτωβρίου, υπενθυμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξειδικευμένης φροντίδας και της υποστήριξης των οικογενειών.

Πώς πήρε το όνομά του

Advertisement

Advertisement

Το σύνδρομο περιγράφηκε το 1981 από ιαπωνικές ερευνητικές ομάδες, μεταξύ των οποίων εκείνες των Νόριο Νικάβα και Γιοσικάζου Κουρόκι. Η ονομασία του παραπέμπει στο παραδοσιακό ιαπωνικό θέατρο Καμπούκι, επειδή ορισμένα χαρακτηριστικά των ματιών θύμιζαν το θεατρικό μακιγιάζ. Πρόκειται για ιστορική ονομασία, όχι για περιγραφή της ταυτότητας των ασθενών.

Πού οφείλεται και πόσο συχνό είναι

Στις περισσότερες γενετικά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις εντοπίζονται παθογόνες παραλλαγές στο γονίδιο KMT2D και σε μικρότερο ποσοστό στο KDM6A. Τα γονίδια αυτά συμμετέχουν στη ρύθμιση της δραστηριότητας άλλων γονιδίων κατά την ανάπτυξη. Πολλές περιπτώσεις προκύπτουν για πρώτη φορά σε ένα παιδί, χωρίς προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό. Οι εκτιμήσεις συχνότητας διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό και τον τρόπο καταγραφής· συχνά αναφέρεται περίπου μία περίπτωση ανά 32.000 γεννήσεις, αριθμός που δεν πρέπει να θεωρείται οριστικός.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν

Συχνά παρατηρούνται υποτονία, δυσκολίες σίτισης, χαμηλό ανάστημα, καθυστέρηση στην κινητική ή γλωσσική ανάπτυξη και διαφορετικού βαθμού μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί επίσης να υπάρχουν χαρακτηριστικά του προσώπου, σκελετικές διαφοροποιήσεις, προβλήματα ακοής ή όρασης, συγγενείς καρδιοπάθειες, νεφρικές ανωμαλίες και αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις. Δεν εμφανίζουν όλα τα παιδιά τα ίδια χαρακτηριστικά, ούτε με την ίδια βαρύτητα.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Advertisement

Η αξιολόγηση αρχίζει με το ιστορικό και την κλινική εξέταση από εξειδικευμένη ομάδα. Η μοριακή γενετική εξέταση μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση, όταν αναγνωριστεί σχετική παθογόνος παραλλαγή. Ανάλογα με τα ευρήματα, οι γιατροί ελέγχουν την καρδιά, τα νεφρά, την ακοή, την όραση και την ανάπτυξη. Ο γενετικός σύμβουλος εξηγεί στην οικογένεια τα αποτελέσματα και τον πιθανό κίνδυνο επανεμφάνισης σε επόμενη κύηση.

Υπάρχει θεραπεία;

Δεν υπάρχει σήμερα καθιερωμένη θεραπεία που να διορθώνει τη γενετική αιτία. Η αντιμετώπιση είναι εξατομικευμένη: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και ιατρική φροντίδα για τυχόν καρδιολογικά, ανοσολογικά, ενδοκρινολογικά ή άλλα προβλήματα. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητα.

Advertisement

Τι γνωρίζουμε για το προσδόκιμο ζωής

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο προσδόκιμο ζωής για όλους τους ανθρώπους με σύνδρομο Καμπούκι. Η πρόγνωση εξαρτάται κυρίως από τις συνοδές παθήσεις και τη βαρύτητά τους. Πολλοί άνθρωποι ζουν μέχρι την ενήλικη ζωή, ενώ σοβαρές επιπλοκές απαιτούν συστηματική παρακολούθηση. Η ενημέρωση δεν αφορά μόνο τη διάγνωση: αφορά επίσης την πρόσβαση στη φροντίδα, την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή.

Πηγές: «Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Καμπούκι» GeneReviews, «Kabuki Syndrome». MedlinePlus Genetics, «Kabuki syndrome».

Advertisement