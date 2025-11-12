Η αύξηση των εμφανίσεων αγριογούρουνων, λύκων και άλλων άγριων ζώων σε περιοχές της Αττικής και σε όλη τη χώρα προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες. Ειδικότερα κάτοικοι στα βόρεια της πρωτεύουσας, μιά πυκνοκατοικημένη περιοχή, καταγγέλουν ότι βλέπουν κυνηγούς με όπλα στις παρυφές των προαστίων τους, χωρίς να έχουν ενημέρωση/προειδοποίηση για σχεδιασμένη δράση εναντίον των αγριογούρουνων που έχουν καταστεί επικίνδυνοι εισβολείς ακόμα και στις πόρτες των σπιτιών τους. Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, εξηγεί στη HuffPost, τον Σύμβουλο Έκδοσης/Αρθρογράφο Τέρενς Κουίκ και τον Διευθυντή Σύνταξης Αντώνη Φουρλή, το θεσμικό πλαίσιο, τον ρόλο των κυνηγετικών οργανώσεων, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά αποδέχεται και γιατί η καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων είναι πλέον αναγκαία. Αναφέροντας παράλληλα ποιοί έχουν την τελική ευθύνη για συντονισμό και ενημέρωση πολιτών, χωρίς να αποκλείει τον δικό του ρόλο σε αναγκαίες περιπτώσεις, καλώντας πολίτες να κάνουν καταγγελίες απευθείας στο γραφείο του.

«Η Αττική ξαναβρίσκει χαρακτηριστικά άλλων εποχών»

Ο Στάθης Σταθόπουλος αναγνωρίζει ότι τα περιστατικά εμφάνισης άγριας ζωής κοντά ή μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι αυξημένα, χωρίς ωστόσο να είναι «πρωτοφανή»:

«Η Αττική βρίσκει σε κάποιο βαθμό χαρακτηριστικά που είχε σε εποχές που η παρούσα γενιά δεν έχει ζήσει», σημειώνει, αναφερόμενος σε αγριογούρουνα, λύκους και αλεπούδες που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους τους τελευταίους μήνες σε περιαστικές ζώνες και σημεία του Λεκανοπεδίου. Οι λόγοι, όπως επισημαίνει, είναι πολλοί: αλλαγές στο οικοσύστημα, εξοικείωση των ζώων με τον άνθρωπο, αλλά και η αναζήτηση τροφής κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ο ρόλος των κυνηγών: «Δεν βγαίνουν αυθαίρετα, δεν επιτρέπεται θήρα σε πόλεις»

Απαντώντας στις έντονες ανησυχίες πολιτών που βλέπουν κυνηγούς σε περιαστικά βουνά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο Σταθόπουλος διευκρινίζει ότι η συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις δεν είναι ούτε νέα ούτε ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο:

Η εμπλοκή των κυνηγετικών οργανώσεων προβλέπεται από τον δασικό κώδικα και σχετική υπουργική απόφαση του 2014.

Οι κυνηγοί αποτελούν μία μόνο συνιστώσα των «ομάδων δίωξης/αντιμετώπισης περιστατικών», μαζί με δασαρχεία, αυτοδιοίκηση και άλλες αρχές.

Η νόμιμη δράση κυνηγού δεν επιτρέπεται εντός αστικού ιστού. Δεν υπάρχει, όπως τονίζει, καμία θεσμική πρόβλεψη που να νομιμοποιεί πυροβολισμούς σε δρόμους, πλατείες ή κατοικημένες συνοικίες. «Η ρυθμιστική απόφαση θήρας δεν περιέχει σε καμία περίπτωση νόμιμη δράση κυνηγού μέσα σε αστικούς τόπους», υπογραμμίζει, απορρίπτοντας το σενάριο κυνηγιού με σκάγια δίπλα σε σπίτια.

Επιχειρήσεις μόνο με καταγγελία και κατά περίπτωση

Οι ομάδες δίωξης ενεργοποιούνται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό: καταγγελία ή επιβεβαιωμένη είσοδος άγριου ζώου σε περιοχή κοντά ή εντός αστικού περιβάλλοντος.

Οι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές δεν μπορούν, όπως αναφέρει, να καθοριστούν οριζόντια:

Αν εντοπιστεί αγέλη σε ρέμα που βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια, η ομάδα εξετάζει τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Στόχος είναι η ασφαλής παγίδευση και απομάκρυνση του ζώου, όχι η χρήση όπλων κοντά σε κατοίκους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρόσφατο περιστατικό με δύο αγριόχοιρους στο προαύλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνί, όπου –όπως αναφέρει– η απομάκρυνση έγινε οργανωμένα, με δασοφύλακες και τη διοίκηση του νοσοκομείου, χωρίς συμμετοχή κυνηγών και χωρίς κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

«Παράνομη θήρα» και κυρώσεις

Ο Σταθόπουλος είναι σαφής: η ανεξέλεγκτη περιαστική δράση με όπλα συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η θήρα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς τήρηση κανόνων ή χωρίς θεσμοθετημένη επιχείρηση, εμπίπτει στην κατηγορία της παράνομης θήρας, με αυστηρές κυρώσεις.

Η νομοθεσία ορίζει ότι κυνηγοί που διέρχονται από αστικές ή κατοικημένες περιοχές οφείλουν να έχουν το όπλο σε θήκη – ρύθμιση που, όπως διαβεβαιώνει, ισχύει και για όσους συμμετέχουν σε οργανωμένες επιχειρήσεις.

Κενά στον συντονισμό και θέμα ενημέρωσης των πολιτών

Οι δύο δημοσιογράφοι της HuffPost θέτουν επίμονα το ζήτημα της ενημέρωσης των κατοίκων. Όταν πρόκειται να γίνει επιχείρηση σε κοντινό βουνό ή ρέμα, δεν θα έπρεπε οι πολίτες να γνωρίζουν;

Ο Γενικός δηλώνει ότι ο συντονισμός γίνεται μέσω σταθερής ομάδας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι δασαρχείων, αστυνομίας, αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Αλλά παραδέχεται ότι:

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση ή ανεπαρκής διάχυση πληροφορίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμαρχοι και τα δασαρχεία οφείλουν να συνεργάζονται στενά, με σαφή συνεννόηση. Εμπλοκή δεν υπάρχει για τους Περιφερειάρχες.

Αφήνει, ταυτόχρονα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ενημέρωσης, αναγνωρίζοντας ότι «ίσως χρειάζεται μεγαλύτερημ διάχυση» των πληροφοριών για επιχειρήσεις και κινήσεις των αρχών, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς.

Τι γίνεται με τα ζώα που παγιδεύονται

Σε ερώτηση για τις μεθόδους παγίδευσης και την τύχη των ζώων, ο Σταθόπουλος εξηγεί ότι:

Οι μέθοδοι εξαρτώνται από το είδος και την επικινδυνότητα.

Στην περίπτωση του λύκου που επιτέθηκε σε παιδί στον Νέο Μαρμαρά, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, εντοπισμός και παράδοση σε επιστημονικούς φορείς για έλεγχο.

Τα αγριογούρουνα που παγιδεύονται μεταφέρονται σε πιο απομακρυσμένες, δασικές περιοχές της περιοχής, με κριτήριο την ασφάλεια, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

Στην ερώτηση τι νόημα έχει μεταφέρονται ψηλά στα βουνά στις ίδιες περιοχές, όταν θα ξανά κατέβουν για να βρουν τροφή, απαντά ότι πράγματι τα ζώα θα συνεχίσουν να κατεβαίνουν όσο βρίσκουν τροφή κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Και εδώ κάνει την επισήμανση: «Μην ταΐζετε άγρια ζώα – προσέξτε σκουπίδια και τροφές», υπογραμμίζοντας ως εξής τον κρίσιμο παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς:

Σκόπιμη ή άσκεπτη παροχή τροφής σε άγρια ζώα.

Κακή διαχείριση απορριμμάτων κοντά σε οικισμούς και δασικές ζώνες.

Αυτές οι πρακτικές, σημειώνει, συμβάλλουν στην εξοικείωση των ζώων με τον άνθρωπο και στην επαναλαμβανόμενη κάθοδό τους σε αστικές περιοχές, κάτι που αναφέρεται ρητά και στις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου.

Το συμπέρασμα

Τα περιστατικά με άγρια ζώα είναι πράγματι αυξημένα, αλλά, σύμφωνα με τον Στάθη Σταθόπουλο, το πλαίσιο υπάρχει με ομάδες δίωξης, θεσμικές προβλέψεις, συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με επιστημονικούς φορείς. Αλλά τονίζει το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ διακύβευμα, που ΠΡΕΠΕΙ πλέον είναι τριπλό:

Αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων. Αυστηρή τήρηση των κανόνων από όσους φέρουν όπλα. Έγκαιρη και σαφής ενημέρωση πολιτών, ώστε οι επιχειρήσεις να γίνονται με διαφάνεια και χωρίς να καλλιεργείται φόβος ή καχυποψία.