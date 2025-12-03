Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν τις απογευματινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (3/12), στα βόρεια προάστια, κυρίως στο Μαρούσι και την Κηφισιά.

Ειδικότερα, αναστάτωση σημειώθηκε στο Golden Hall, αλλά και τη Γραμμή 3 του Μετρό. Περίπου στις 19:45 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του μετρό στην Αθήνα και έτσι η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η ΣΤΑΣΥ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Μεγάλα προβλήματα υπήρξαν και στον Προαστιακό, με σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο για για τουλάχιστον είκοσι λεπτά.