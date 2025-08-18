Ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 14 Αυγούστου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που συνοδευόταν από βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και προχώρησαν άμεσα σε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, ενώ του συνέστησαν πλήρη ακινησία και συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Advertisement

Advertisement

Λόγω της κατάστασής του, ο ηθοποιός αναγκάστηκε να ακυρώσει το προγραμματισμένο οδοιπορικό του στον Πόντο, που θα πραγματοποιούνταν από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου και θα περιλάμβανε αφηγήσεις, κείμενα, ποντιακή μουσική, καθώς και προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά.

Σε μήνυμά του προς το κοινό, ο ίδιος εξέφρασε τη συγκίνησή του και ζήτησε συγγνώμη για την αναγκαστική ακύρωση, λέγοντας:

«Συγχωρέστε με, αδέρφια. Η Παναϊα με σκέπασε».