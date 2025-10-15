Μετά την αναβολή τον περασμένο Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η δίκη- παρακλάδι της κύριας δίκης για τα Τέμπη, που προσδιορίστηκε χθες (14/10) για τις 23 Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας θα εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Advertisement

Advertisement

Στο εδώλιο θα καθίσουν ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι τρία πλημμελήματα σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, την ημέρα του δυστυχήματος, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στο υλικό με τους άλλους σταθμούς που απεστάλη από την εταιρεία φύλαξης στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το στέλεχος της εταιρείας φύλαξης Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ ως ηθικός αυτουργός σε αυτά τα αδικήματα κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ διώκεται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφου τετελεσμένη άπαξ, ενώ είναι και ανάμεσα στους κατηγορούμενους για κακούργημα στη μεγάλη δικογραφία των Τεμπών.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα βρεθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου,, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, «ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, θα παραστεί στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου να αναδειχθεί ποιοι και γιατί απέκρυψαν, παρακράτησαν, υπεξήγαγαν ή κατέστρεψαν τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σε καμία αρχή».

Στο Δικαστήριο Λάρισας, όπως αναφέρει το dikastiko.gr θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ως μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση.

Advertisement

Η δίκη είχε αναβληθεί μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων, παρά την αντίθεση των δικηγόρων των οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας, που ζητούσαν να γίνει διακοπή και να συνεχιστεί μέσα στον περασμένο Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αρχές Λάρισας είχαν ζητήσει από τον ΟΣΕ ήδη από τον Μάιο του 2023 τις καταγραφές από τις κάμερες του Εμπορευματικού Σταθμού Λάρισας στην προσπάθεια να ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε επιβάτες και εργαζομένους των δύο τρένων.

Οι Αρχές τότε αναζητούσαν υλικό που αποτύπωνε τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη επικίνδυνου φορτίου που σχετίζεται με την έκρηξη από τη μετωπική σύγκρουση των τρένων.

Advertisement

Ωστόσο, τελικά ο οργανισμός -έπειτα από πολλαπλά αιτήματα- παρέδωσε στις ανακριτικές αρχές της Λάρισας υλικό από εντελώς διαφορετικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί κρίσιμος χρόνος και τελικά να σβηστούν τα βίντεο του Εμπορευματικού Σταθμού που αποτύπωναν τη φόρτωση, αφού οι δίσκοι έκτοτε είχαν επανεγγραφεί πολλαπλώς και ειδικοί πραγματογνώμονες δεν μπορούσαν να ανακτήσουν τα βίντεο που αποτύπωναν την 28η Φεβρουαρίου 2023.





Advertisement