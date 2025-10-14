Η πολυαναμενόμενη δίκη για τα Τέμπη θα αρχίσει στις 23 Μαρτίου και θα γίνει σε αίθουσα που είναι ήδη έτοιμη στα πρώην ΤΕΙ της Λάρισας. Η σχετική επιβεβαίωση έρχεται λιγες ώρες μετά από ανάλογες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε σε ερώτηση στο ertnews το βράδυ της Δευτέρας, ότι «οι εκτιμήσεις είναι στο πρώτο τρίμηνο του ’26 θα ξεκινήσει. Δε θα υπάρξει μεγαλύτερη λύτρωση από το να ξεκινήσει η δίκη διότι εκεί θα αποδωθεί η Δικαιοσύνη…»

Advertisement

Advertisement

Η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και συγκλόνισε το πανελλήνιο, ορίστηκε να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, θα αναζητηθούν οι ευθύνες για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.