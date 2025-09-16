Με εξώδικη καταγγελία που κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής των σορών των παιδιών τους προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους, καθώς και η αιτία θανάτου τους, όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή από τη Δευτέρα (15/9) με αυτό ακριβώς το αίτημα, τονίζοντας πως θα συνεχίσει, παρά τα προβλήματα υγείας του, μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματα εκταφής των γονέων, καταγγέλλοντας τους αρμοδίους για «οργανωμένη σύμπραξη συγκάλυψης της αλήθειας».

«Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι.. στο δρόμο… Δεν μπορεί να πάει σπίτι του .. Το ορκίστηκε! Θέλει να μάθει την αλήθεια!» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού σε μήνυμά της στα social media.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο, «η άρνηση εκταφής προς διαπίστωση του ότι πράγματι στο μνήμα του τέκνου κείται η ορθή σορός και άρα προς διαπίστωση του οικογενειακού δεσμού, θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ».

Επίσης, τονίζεται πως «η άνω άρνηση αντίκειται και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη, καθώς η αιτηθείσα εκταφή είναι αναγκαία για τον εντοπισμό του άγνωστου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε την πυρόσφαιρα που κατέκαψε επιβάτες που επέζησαν της σύγκρουσης και άρα για τον εντοπισμό της αιτίας θανάτου των εν λόγω απανθρακωθέντων επιβατών, αιτία, την οποία δεν ερεύνησε και δεν εντόπισε η ανάκριση, παραλείποντας την έρευνα και τη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 250 ΚΠΔ, που δύναται να την αποκαλύψουν».

Το εξώδικο κατατέθηκε επίσης στον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, τον προϊστάμενο του εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα.

Επίσης, απεστάλη στον ίδιο τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, Σωτήριο Μπακαϊμη, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί το αίτημα εκταφής συγγενών, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τον ΔΣΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού και το εξώδικο:

Ποιος σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;;

Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!

Μπροστά στο κτήριο όπου ανάλγητοι παίζουν με τις τύχες μας και τις ζωές μας….

Μπροστά στο κτήριο όπου ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και ο ΠΘ καταχειροκροτήθηκαν.

Όρθιοι χειροκροτητές καλοβολεμένοι γιόρτασαν την νίκη της ασυλίας και της ατιμωρησίας, της κοροϊδίας.

Χειροκροτήθηκαν και χαμογελούσαν που κατάφεραν να ξεφύγουν .. ξανά …

Ούτε καν έρευνα!!!

Τίποτα!

Αλί σε εμάς. Και σε σας. Στην υπόλοιπη κοινωνία … Που παλεύει για να επιβιώσει και παράλληλα τρέμει μήπως τα παιδιά της πάθουν κάτι από το απάνθρωπο και επικίνδυνο κράτος ..

Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι..στο δρόμο…

Δεν μπορεί να πάει σπίτι του ..

Το ορκίστηκε!

Θέλει να μάθει την αλήθεια!!!!

-Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια!!-

Θα φύγει από εκεί μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι!!!

Η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του…

Και εμείς…. το ίδιο περιμένουμε …

Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει.

Σήμερα, εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη σε:

-ΠτΔ

-ΠΘ

-Υ. Δικαιοσύνης

-ΠτΒ—- για γνωστοποίηση σε ΟΛΟΥΣ τους Βουλευτές!!

-ΑΠ

-Μπακαΐμη/ Τσόγκα

-Πρόεδρο Εφετών

-Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

-Ολομέλεια Δικηγόρων

Ώστε όλοι να ξέρουν.., όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή ;;

Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ;

Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή!

Ο κύβος ερρίφθη. …. Ο γονιός μίλησε,

Η επόμενη κίνηση, δική τους!

Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας!

Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!

