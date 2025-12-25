Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (25/12) τα ξημερώματα στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας, όταν το Ι.Χ που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο ενός 24χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώτου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο νεαρός οδηγός, ενώ τραυματίστηκε επίσης ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκε ο 24χρονος οδηγός, καθώς και ένας 60χρονος και μία 67χρονη που βρίσκονταν επίσης εντός του αυτοκινήτου.



Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ