Ο 25χρονος θείος του 4χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Αχαΐα αφέθηκε ελεύθερος μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, με εντολή εισαγγελέα.

Ο 25χρονος, που είχε συλληφθεί για την τραγωδία με τον ανιψιό του στην Αχαΐα στα πρώτα του λόγια μέσα από το νοσοκομείο προσπάθησε να εξηγήσει πώς συνέβη η τραγωδία με την μοιραία πτώτη από την μάντρα.

«Περπατούσαμε στην άκρη του δρόμου και πέσαμε» ήταν οι πρώτες κουβέντες του νεαρού θείου. Όπως ανέφερε, είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή. Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Tο παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς και για 40 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί κατέληξε.