Συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε έναν 22χρονο, ο οποίος είχε καταγγελθεί για βιασμό και ξυλοδαρμό της 20χρονης συντρόφου του, με αφορμή ότι η νεαρή είχε ακολουθήσει άγνωστο άνδρα στο Instagram.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, ενώ τον απάλλαξε από την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής του προς 10 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2024, όταν η ίδια ήταν 18 ετών και διατηρούσε δεσμό περίπου 8 μηνών με τον κατηγορούμενο. Όπως κατέθεσε προανακριτικά, το ζευγάρι είχε μετακομίσει από το εξωτερικό στη Θεσσαλονίκη για λόγους εκπαίδευσης και εργασίας, ωστόσο κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους υπήρχαν συχνοί και έντονοι καβγάδες, εξαιτίας της ερωτικής αντιζηλίας που εκδήλωνε ο 22χρονος.

Ένα από τα περιστατικά που περιγράφηκαν στην κατάθεσή της, η οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο, σημειώθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν ο κατηγορούμενος αντιλήφθηκε ότι η σύντροφός του είχε ακολουθήσει έναν άνδρα στο Instagram και της ζήτησε επιτακτικά εξηγήσεις. Ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου της άρπαξε το κινητό τηλέφωνο και της επιτέθηκε, προκαλώντας της εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η νεαρή ανέφερε, μάλιστα, ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς –όπως κατέθεσε– είχε δεχθεί βιαιοπραγίες και στο παρελθόν, με την ίδια αφορμή.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, για την οποία ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε, η παθούσα είχε αναφέρει προανακριτικά ότι σημειώθηκε σε δύο περιπτώσεις: η μία ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του διαμερίσματος και η δεύτερη όταν, όπως υποστήριξε αρχικά, ο κατηγορούμενος την άρπαξε από τα χέρια και την εξανάγκασε σε συνουσία. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη κατάθεσή της στους αστυνομικούς, έκανε λόγο για παρεξήγηση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον 22χρονο.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί βιασμού, ενώ για το περιστατικό του ξυλοδαρμού υποστήριξε ότι επρόκειτο μόνο για «ένα σπρώξιμο» κατά τη διάρκεια καβγά.

«Περάσαμε μια πολύ ωραία ημέρα και είχαμε στενή ερωτική επαφή. Όταν ξύπνησε, μου είπε ότι δεν θυμόταν τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Τη ρώτησα τρεις φορές αν ήθελε. Μου απάντησε μέσα στον ύπνο της και ήταν συναινετικό. Δεν ήθελα να τη βιάσω», ανέφερε αναφορικά με την κατηγορία του βιασμού.

Σχετικά με το περιστατικό του ξυλοδαρμού, υποστήριξε: «Είδα μια εικόνα στο κινητό της και κάλεσα τη μητέρα της. Μου μιλούσε άσχημα. Της άρπαξα το κινητό, αλλά δεν της επιτέθηκα. Την έσπρωξα και έπεσε».