Ενα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα χθες (8/9) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος επιτέθηκε με μανία στους γονείς και τον αδελφό του, όταν διαφώνησε με την επίσκεψη ιερέα στο σπίτι τους.

Ο άνδρας τραυμάτισε τον πατέρα του με σπασμένο γυαλί στο κεφάλι, τον αδερφό του στο χέρι και τον θώρακα, ενώ την μητέρα του την γρονθοκόπησε και την τραυμάτισε στο μάτι, σύμφωνα με την voria.

Το σκηνικό συνέβη στο σπίτι της οικογένειας, στο οποίο είχαν φτάσει και ο ιερέας της ενορίας, η πρεσβυτέρα και μία ακόμα η γυναίκα. Ο 34χρονος «εξοργίστηκε επειδή δεν ήθελε να διαβάσει ο πατήρ μια ευχή», όπως ανέφερε στην κατάθεση της η μητέρα του δράστη.

Τα λόγια της γυναίκας επιβεβαίωσε και ο πατέρας του κατηγορουμένου: «ήταν λες και δεν ήταν ο γιος μου εκείνη τη στιγμή».

Σημειώνεται πως την αστυνομία κάλεσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και όχι η ίδια η οικογένεια, σύμφωνα με τον πατέρα της οικογένειας, αφού όπως τόνισε ο ίδιος, δεν θεωρούν τον γιό τους επικίνδυνο.

Μητέρα και πατέρας του κατηγορουμένου εξήγησαν πως ο γιός τους αντιμετωπίζει κατά καιρούς ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 34χρονος δράστης ομολόγησε αμέσως τις πράξεις του, δηλώνοντας πως είχε «πλήρη συνείδηση» και πως προχώρησε στην αιματηρή επίθεση, γιατί εξοργίστηκε.

«Δεν ειναι συγγενείς μου. Ζωντανοί, νεκροί, δεν θα είχε καμία διαφορά», φέρεται να δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο 34χρονος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή και η έφεσή του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Έτσι, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

(με πληροφορίες από voria.gr)