Δύο νεαρά άτομα στη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ μιας 13χρονης στα social media, έκλεισαν ραντεβού με έναν 30χρονο στην περιοχή του Ευόσμου και του επιτέθηκαν.

Συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη ενώ το ραντεβού με τον 30χρονο έκλεισε ο 23χρονος ο οποίος ήταν και αυτός που είχε φτιάξει το ψεύτικο προφίλ. Το ραντεβού δόθηκε το απόγευμα σε περιοχή του Ευόσμου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, όταν ο 23χρονος και η 20χρονη συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Ακολούθως διέφυγε, εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Λίγο αργότερα, ο 23χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Επίσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη σε αστυνομικό τμήμα επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.