Επίθεση με πέτρες από ανήλικους δέχτηκε το βράδυ λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Thestival, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:30 όταν τέσσερις ανήλικοι, επί της Εγνατίας Οδού λίγο πριν την έξοδο για παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας, πέταξαν πέτρες στο τουριστικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι άλλοι δύο δεν χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο.

Advertisement

Advertisement

Για το περιστατικό έγιναν δύο προσαγωγές.