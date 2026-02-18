Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (18/2) σε βιοτεχνία αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός πυροσβέστη, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί, με τις φλόγες να καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Η φωτιά σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν άμεσα 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν άτομα εντός του εργοστασίου, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση.

