Στη σύλληψη ενός 19χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Κουφαλίων. Ο νεαρός, σύμφωνα με τις καταγγελίες και την αστυνομική προανάκριση, απομόνωσε την 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.