Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένα κοράκι επιτέθηκε σε περαστικούς στην οδό Ολυμπιάδος, στην προσπάθειά του να προστατεύσει το μικρό του που είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από τα νύχια του πτηνού, καθώς το κοράκι αντιδρούσε επιθετικά κάθε φορά που κάποιος πλησίαζε το σημείο όπου βρισκόταν ο νεοσσός.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και εργαζόμενοι σε κοντινό σούπερ μάρκετ επιχείρησαν να ζητήσουν βοήθεια, επικοινωνώντας αρχικά με την αστυνομία. Όπως ανέφεραν, ενημερώθηκαν ότι το περιστατικό δεν ανήκε στις αρμοδιότητές της και παραπέμφθηκαν στον δήμο, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε να απευθυνθούν σε φιλοζωική οργάνωση.

Τη λύση τελικά έδωσε ένας καταστηματάρχης της περιοχής, ο οποίος φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας για προστασία και, κρατώντας μια σκούπα, κατάφερε να πλησιάσει το μικρό κοράκι. Στη συνέχεια το τοποθέτησε μέσα σε χαρτοκιβώτιο και το μετέφερε σε κοντινό πάρκο, ώστε να μπορέσει η μητέρα του να το εντοπίσει με ασφάλεια.

Οι τρεις τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ φαρμακοποιός της περιοχής φρόντισε επί τόπου τις αμυχές και τα ελαφρά τραύματα που υπέστησαν από τις επιθέσεις του πτηνού.