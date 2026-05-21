Η Ουρανία Τετζιρίου και η Σοφία Μαρία Τριβυζά, μαθήτριες της Α’ Λυκείου από την Θεσσαλονίκη, κατέκτησαν την πρωτιά στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα και περιγράφουν την απόφαση να συμμετάσχουν, αλλά και την δύσκολη ερώτηση για τον πληθωρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο μαθήτριες συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων στα χρηματοοικονομικά European Money Quiz, στις Βρυξέλλες. Οι δύο έφηβες αναδείχθηκαν πρώτες, ανάμεσα σε 30 χώρες, πετυχαίνοντας μία σπουδαία επιτυχία τόσο για τις ίδιες όσο και για το σχολείο τους.

«Μια μέρα σε ένα μάθημα, ο κύριος Βενιός μας έβαλε να κάνουμε ένα κουίζ σαν αυτά του διαγωνισμού και μετά μας ενημέρωσε ότι υπήρχε όντως αυτός ο διαγωνισμός και μπορούσαν όσοι ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό. Και έτσι αποφασίσαμε κι εμείς να συμμετέχουμε. Σκεφτήκαμε “γιατί όχι; Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, ας το προσπαθήσουμε”», ανέφερε η Ουρανία Τετζιρίου, προσθέτοντας πώς η μία έξτρα ώρα την εβδομάδα που θυσίασαν από τον προσωπικό τους χρόνο άξιζε και με το παραπάνω.

Από την πλευρά της, η Σοφία Μαρία Τριβυζά τόνισε πώς πρώτα κέρδισαν τον διαγωνισμό στο σχολείο τους και μετά πήγαν στις Βρυξέλλες για την επόμενη φάση, φτάνοντας στην μεγάλη επιτυχία.

Όπως λέει η ίδια, οι ερωτήσεις αφορούσαν κάποιες βασικές γνώσεις για τα χρηματοοικονομικά. Είχαν να κάνουν με τον πληθωρισμό, με δάνεια, με μισθούς, επιτόκια κτλ. «Η πιο δύσκολη ερώτηση αφορούσε τον πληθωρισμό και ποιος επωφελείται άμα έχει αποταμιεύσει χρήματα», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε την απαιτητική -είναι η αλήθεια- απάντηση: «Ουσιαστικά δεν επωφελείσαι πάντα αν έχεις αποταμιεύσει χρήματα, γιατί η αξία τους μειώνεται. Αυτή ήταν η απάντηση».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής κ. Βενιός τόνισε: «Είναι είναι ένα πρόγραμμα, που κάνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εγώ το είδα πρώτη φορά όταν πριν από τρία χρόνια ήρθα σε αυτό το σχολείο. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, όπως σας περιέγραψαν τα κορίτσια πριν, εθελοντικά, όποιος θέλει και εκτός ωρών σχολείου.

Τους είπα ότι υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι γύρω στις 50-60 σελίδες, που πρέπει να διαβάσουν και υπάρχουν και οι ερωτήσεις των παλιών τεστ προετοιμασίας και με βάση αυτά τους εξηγούσα κι εγώ κάποια πράγματα κι έτσι προχωρούσε η προετοιμασία για τον διαγωνισμό. Το να πάμε στις Βρυξέλλες και να ζήσουμε όλα αυτά ήταν μια φοβερή εμπειρία για όλους μας. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί και ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες δεν είναι και τόσο εύκολο νομίζω για όλους μας».