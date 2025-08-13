Μπαταρία από ένα πυροσβεστικό όχημα εθελοντών που ανήκει στο δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη, έκλεψαν άγνωστοι.

Το όχημα ήταν παρκαρισμένο έξω από τη δημοτική αρχή και αφαίρεσαν τη μπαταρία, έκλεψαν καλώδια, ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν και άλλα αντικείμενα, χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς ίσως έγιναν αντιληπτοί και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το εν λόγω πυροσβεστικό όχημα μάλιστα είχε συνδράμει στην κατάσβεση της πρόσφατης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι, ενδεικτικό του πόσο σημαντική ήταν η χρήση και συμβολή του οχήματος και εν γένει της εθελοντικής διασωστικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών του δήμου.

(Τις φωτογραφίες παραχώρησε ο επικεφαλής της ομάδας, Στέλιος Βαϊρλής)