Ένα σοβαρό οπαδικό επεισόδιο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (25/08), με θύμα έναν 16χρονο. Οι δράστες κατέβηκαν από 10 περίπου δίκυκλα και χτύπησαν τον ανήλικο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Πιο συγκεκριμένα, το βίαιο επεισόδιο συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά, όταν ένας ανήλικος περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα αντίπαλης ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 10 δίκυκλα που φαίνεται πως επέστρεφαν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είδαν τον 16χρονο και σταμάτησαν για να του επιτεθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα χτύπησαν το νεαρό με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι οι δράστες, μεταξύ των οποίων και και κάποιοι ανήλικοι επιχείρησαν να βγάλουν την μπλούζα του 16χρονου, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στη συνέχεια ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα. Οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό από το οπαδικό επεισόδιο και το εξετάζουν προσεκτικά για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.