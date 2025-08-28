Θύμα ξυλοδαρμού από 3 συνομήλικούς του κατήγγειλε ότι έπεσε το βράδυ της Τρίτης (26/8) ένας 15χρονος στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 15χρονου, το περιστατικό ξυλοδαρμού έλαβε χώρα έξω από κατάστημα που ήταν εκτός λειτουργίας. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, δύο 15χρονοι κι ένας 16χρονος επιτέθηκαν στο νεαρό την ώρα που βρισκόταν στο σημείο με την παρέα του.

Το θύμα μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μετά την καταγγελία στην οποία προέβη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη συνέλαβαν τους 3 ανήλικους, όπως επίσης τους κηδεμόνες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι (σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), ενώ για τους συλληφθέντες κηδεμόνες θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία.

