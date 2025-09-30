Μία γυναίκα από την Θεσσαλονίκη πήγε στις αρχές και κατήγγειλε ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύζυγό της, ο οποίος εκνευρίστηκε επειδή δεν τον ξύπνησε έγκαιρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 58χρονος είχε προγραμματίσει να πάει σε ένα ιατρικό ραντεβού την περασμένη Τρίτη (23/9), ωστόσο δεν τα κατάφερε, καθώς η σύζυγός του δεν τον ξύπνησε από τον μεσημεριανό του ύπνο.

Advertisement

Advertisement

Αυτό όπως αποδείχθηκε εξόργισε τον 58χρονο, που επιτέθηκε στη σύζυγό του και την ξυλοκόπησε. Όπως υποστήριξε και ο ίδιος, εκνευρίστηκε και στη συνέχεια άρχισε να βρίζει και να φωνάζει, την άρπαξε από τα μαλλιά και την χτύπησε.

Στον 58χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και θα αναγκαστεί να φύγει από την οικογενειακή εστία, διαφορετικά θα εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε.

Εκτός αυτού, ο κατηγορούμενος απαγορεύεται να πλησιάσει την σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.