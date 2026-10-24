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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο του Χρυσορρόα στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της, τραυματίζοντάς τη στο κεφάλι.



Σύμφωνα με το radiothiva.gr, ο άνδρας χτύπησε τη γυναίκα, πιθανότατα με ξύλο, με αποτέλεσμα εκείνη να σωριαστεί αιμόφυρτη στο έδαφος.

Πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο έσπευσαν να βοηθήσουν την 54χρονη, ενώ ειδοποίησαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο και τον συνέλαβαν.

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