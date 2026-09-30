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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30/9/2026) στην περιοχή της Θήβας, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα.

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Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 08:20 το πρωί.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 08:28:40, ακολούθησε και δεύτερος σεισμός στην ίδια ευρύτερη περιοχή, μεγέθους 3,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, με τη σεισμική δραστηριότητα να παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές.