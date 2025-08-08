Τη Δευτέρα (11/8) θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πατέρας της.

Λένα Σαμαρά: Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά που είχε πάρει το όνομα της μητέρας του

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της μητέρας του πρώην πρωθυπουργού (Λένα), που συνδέεται και με την μακρά ιστορία της οικογένειας. Αλεξανδρινής καταγωγής, ήταν η δισέγγονη του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βιργινίας. ‘

Ηταν, επίσης, εγγονή του Στεφάνου Δέλτα, «πατέρα του Κολλεγίου Αθηνών» και της Πηνελόπης Δέλτα, της μεγάλης μορφής των γραμμάτων, ενώ η Λένα Ζάννα είχε πατέρα τον Αλέξανδρο Ζάννα, υπουργό Αεροπορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο τέως πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του. Η Λένα ήταν το πρώτο του παιδί, ενώ 7 χρόνια μετά τη γέννησή της, Ο Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του Γεωργία απέκτησαν και έναν γιο, τον 28χρονο σήμερα Κώστα.

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

Σοκ έχει προκαλέσει στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, κόμματα και στελέχη εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαμαρά.