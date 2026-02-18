Η 38χρονη Κωνσταντίνα Κατσούρα, μητέρα τριών παιδιών, έφυγε το πρωί της Τρίτης (17/2) από την ζωή, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία στην Σκιάθο.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από μία εβδομάδα, η 38χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ωστόσο οι γιατροί εξέφραζαν αισιοδοξία για την κατάσταση της υγείας της. Παρόλα αυτά, το πρωί της Τρίτης παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και η 38χρονη εξέπνευσε.

Οι κάτοικοι στην Σκιάθο δεν μπορούν να πιστέψουν τα δυσάρεστα νέα, καθώς η Κωνσταντίνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Εργαζόταν για χρόνια ως υπάλληλος σε ξενοδοχείο του νησιού, ενώ παράλληλα συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική ζωή και σε εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος.

Πηγή: skiathoslife.gr