Ο Θοδωρής Μαραντίνης κατά την άφιξή του στο πάρτυ 25 χρόνων του ΡΥΘΜΟΥ 94.9

Για το τέλος των Onirama αλλά και για τον λόγο που διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του από τα social εκτός από μία, μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Με αφορμή τη νέα ραδιοφωνική εκπομπή που θα παρουσιάζει, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα».

Advertisement

Advertisement

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε στο τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια, αλλά και στην απόφασή του να διαγράψει φωτογραφίες του από τα social media.

«Όλα τα ωραία πράγματα νομίζω είναι ώριμο να τα αφήνεις κάποια στιγμή εκεί που πρέπει χωρίς να φθαρούν. Με τους Onirama έχουμε γίνει οικογένεια μετά από 25 χρόνια. Δε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα σταματάει αλλά έχουμε πει ότι είναι καλός για όλους μας, και για διαφορετικούς λόγους για τον καθένα, αυτό να κάνει μια παύση» είπε.

Και πρόσθεσε: «Σημειολογικά το μήνυμα που ήθελα να περάσω είναι ότι ξεκινάω από την αρχή» ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν ξέρω αν μπορώ να με κρίνω ως πατέρα».

«Απωθημένα νομίζω έχουμε όλοι. Μου λείπει ένα σπίτι στο βουνό» παραδέχτηκε στη συνέχεια, ο Θοδωρής Μαραντίνης.