Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», τα ίχνη του νεαρού είχαν χαθεί ξανά στο παρελθόν.

Άτομα του περιβάλλοντός του, γνωστοποίησαν πως είχε απουσιάσει αναίτια από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου εργάζεται, για κάποιες μέρες και έπειτα επέστρεψε.

Advertisement

Advertisement

Λόγω αυτού του γεγονός, η οικογένεια ελπίζει ότι ο 33χρονος είναι καλά και θα επιστρέψει.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας (8/12) καθώς ο ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του.

Κατά τις πρώτες ώρες των ερευνών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι εκτός από τον 33χρονο απουσίαζε και το όχημά του, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, έχει εντείνει τον προβληματισμό και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς αλλά και γιατί βρέθηκε εκεί.