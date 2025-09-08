Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ίο, το βράδυ της Κυριακής (7/9) στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας Ίου, όπου ένας 29χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος αλλοδαπός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα.

Αμέσως, σύμφωνα με το cyclades24, ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Ιητών βρίσκονται σε εξέλιξη, σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

(με πληροφορίες από cyclades24.gr)