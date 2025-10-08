Τα social media και κυρίως το TikTok κατακλύζονται, τα τελευταία 24ωρα, από βίντεο που απεικονίζουν ηλικιωμένους να δέχονται επιπλήξεις ή ακόμη και να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς, επειδή υποτίθεται για παράδειγμα τάιζαν τα περιστέρια στο Σύνταγμα, χωρίς να επιτρέπεται.

Τα βίντεο αυτά, τα οποία προκαλούν έντονα συναισθήματα και χιλιάδες σχόλια συμπόνιας ή οργής, δεν είναι σε καμία περιπτωση αληθινά.

Η πρόεδρος του Ελληνικού Ινστουτούτου Κυβερνοασφάλειας, κυρία Στέλλα Τσιτσούλα έδωσε συμβουλές σχετικά με το πως κάποιος μπορεί να προστατευτεί.

Η κ. Τσιτσούλα ανέφερε ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, προκειμένου να προστατευτούμε, σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα βίντεο έχουν δημιουργηθεί 100% με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τόσο στη φωνή και στα άτομα που βλέπουμε, όσο και σε όλο το σενάριο που έχει γίνει η πλοκή του βίντεο και του ηχητικού κλιπ.

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ υποψιασμένοι όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, το πρόσωπο μας, δηλαδή με φωτογραφίες και βίντεο που αναρτούμε στο διαδίκτυο σε κοινωνικά δίκτυα». Ανέφερε δε, ότι τα πρόσωπα των ηλικιωμένων που βλέπουμε στα βίντεο είναι υπαρκτά πρόσωπα, που μπορεί να ζουν σε οπουδήποτε στον κόσμο.

Η κ. Τσιτσούλα δήλωσε ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά δυνητικά σε ένα τέτοιο fake βίντεο, όταν έχει ανεβάσει περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα.

Ως προς το εάν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει ένα αληθινό από ένα ψεύτικο βίντεο, η κ. Τσιτσούλα ανέφερε ότι «υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν αν υπάρχει κάποιο AI εργαλείο από πίσω. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είτε δωρεάν είτε επι πληρωμή. Με μια απλή αναζήτηση κανείς μπορεί να βρεί τέτοια εργαλεία και να τα βάλει μέσα», σημειώνοντας ότι δεν είναι δύσκολα στη χρήση.

Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΥ, ανέφερε ότι όλο αυτό που συμβαίνει με τα συγκεκριμένα ψεύτικα βίντεο έχει στόχο να πλήξει την αστυνομία.

«Να πούμε για το συγκεκριμένο βίντεο ότι εκτός της διαδικασίας που φαίνεται ότι καταφανέστατα θέλει να προσβάλει το κύρος κάποιου δημόσιου λειτουργού, θα πρέπει να αντιληφθούμε και εμείς, εκτός ότι δεν είμαστε ψυλλιασμένοι και υποψιασμένοι, ότι κοινοποιώντας τέτοιου είδους βίντεο βοηθάμε αυτή την κατάσταση», σημείωσε ο κ. Συνδρεβέλης.