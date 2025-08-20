Ενα εντυπωσιακό deal έκλεισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν της STOIXIMAN GBL, σχετικά με την ονοματοδοσία του ΟΑΚΑ.

Το κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετονομάστηκε σε «TELECOM CENTER Athens», στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αναμένεται να αποφέρει στους «πράσινους» έσοδα στα ταμεία τους για τα επόμενα χρόνια.

Η διάρκεια της συμφωνίας με τον γερμανικό κολοσσό είναι διάρκειας 5 χρόνων. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να εισπράττει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Το εν λόγω deal μαρτυρά τη δυναμική που απέκτησε πλέον το ΟΑΚΑ, ύστερα από την ολική ανακαίνιση, στην οποία προχώρησαν οι «πράσινοι».