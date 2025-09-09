Το Off The Hook Festival επιστρέφει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex), με δύο stages, ένα δυνατό line up, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats, διαδραστικά side activities και αυθεντική hip hop ενέργεια.
Day 1
Dani Gambino
Conway The Machine (US)
Εθισμός
Paky (IT)
Τζαμάλ
Stolen Mic
Dirty Dike (UK)
Jam Baxter (UK)
Jeru The Damaja (US)
Katohos
Aeon
Day 2
Bloody Hawk
Morad (ES)
M Huncho (UK)
Novel 729
Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!
Immune
Νέγρος του Μοριά
Tsaki
Nume
Lunar
Info
OFF THE HOOK FESTIVAL 2025
Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Athens Olympic Sports Complex
Εισιτήρια εδώ