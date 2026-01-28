Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο οδηγός της νταλίκας που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο συγκρούστηκε το βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, ενώ 3 ακόμη τραυματίστηκαν.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο, το βαν επιχείρησε προσπέραση, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ολοσχερώς.

Πηγή: EUROKINISSI

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία προσέκρουσε το όχημα με τους Έλληνες φιλάθλους που ταξίδευαν προς τη Γαλλία, μίλησε σε ρουμανικό μέσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως δήλωσε στην ιστοσελίδα Libertatea, οδηγεί φορτηγό εδώ και 34 χρόνια, έχοντας διανύσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοια κατάσταση.

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το δυστύχημα ως το σοβαρότερο που έχει καταγραφεί στην κομητεία της Τιμισοάρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Πηγή: EUROKINISSI

Τελικός προορισμός των θυμάτων ήταν η Λιόν, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη γαλλική ομάδα για το Europa League. Οι ρουμανικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, τόσο μπροστά όσο και πίσω από το βαν.

Πηγή: EUROKINISSI

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως ανθρώπινο λάθος, πιθανή αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού, καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη να επικρατούν στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος.

Τι ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος ανέφερε ότι, πριν εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα, το βαν με τους Έλληνες φιλάθλους ακούμπησε το βυτιοφόρο από το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο το ατύχημα. Πηγές από την Αστυνομία, ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του βαν και του βυτιοφόρου που προσπερνούσε.

Ο Τούντορ Κράτσιουν, νεαρός που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το βαν με τους Έλληνες φιλάθλους, περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του δυστυχήματος. «Έκανε ζιγκ-ζαγκ για να δει αν μπορεί να προσπεράσει. Κοίταζε συνεχώς. Κάποια στιγμή μπήκε σε προσπέραση.

Από το σημείο που ήμουν φαινόταν καθαρά ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να την ολοκληρώσει ή, τουλάχιστον, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Το κατάλαβε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και χτύπησε το φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να επιστρέψει στη λωρίδα του.

Τη στιγμή που χτύπησε το φορτηγό στα δεξιά, εκσφενδονίστηκε στο κόκκινο φορτηγό», δήλωσε ο Τούντορ Κράτσιουν, ο οποίος ήταν και εκείνος που κάλεσε το 112.

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι μετά το δυστύχημα είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το όχημα περπατώντας.

Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή από την Αστυνομία, κοντά στην έρευνα, δήλωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι πραγματογνωμοσύνη θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως, πριν το βαν εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα, δεν υπήρξε επαφή με το βυτιοφόρο από το οποίο καταγράφηκε το βίντεο.

(Με πληροφορίες από libertatea.ro)