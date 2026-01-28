Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον άμεσο επαναπατρισμό των σορών, και την μεταφορά των 3 τραυματιών, έχει επικεντρωθεί η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με θύματα Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση όλων των θυμάτων από το τραγικό τροχαίο με θύματα οπαδούς του «δικεφάλου του Βορρά» που ταξίδευαν οδικώς με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας για να δουν από κοντά τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Όπως ανέφερε η Ελληνίδα πρέσβης Λιλή Γραμματίκα, που βρίσκεται στην Τιμισοάρα και επισκέφθηκε τους τραυματίες, από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος: «Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας, νωρίς το απόγευμα, επιτόπου, και το βράδυ έφτασα εγώ. Πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία που προσφέρουν οι ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο και επιτόπου».

«Έχουμε, δυστυχώς, 7 που σκοτώθηκαν επιτόπου σε αυτό το δυστύχημα και τρεις τραυματίες -οι δύο πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Και ο ένας, πολύ καλύτερα, παραμένει υπό παρακολούθηση και αυτός», ανέφερε η Ελληνίδα πρέσβης.

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αιτιών, η πρέσβης υπογράμμισε ότι αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές: «Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση -οι αιτίες του», σημείωσε και προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή, από ελληνικής πλευράς έχουμε πρώτον 7 σορούς, να σπεύσουμε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός τους, το συντομότερο. Κάποιες οικογένειες που μπορούσαν έχουν σπεύσει και φτάνουν».

Αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ με αεροπλάνο ΕΚΑΒ

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι η άφιξη των τριών τραυματιών οπαδών του «Δικέφαλου» στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (29/01).



Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, μετά το πολύνεκρο αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ αναμένεται να αναχωρήσει αύριο το πρωί (29/1) για την Τιμισοάρα, με σκοπό να παραλάβει τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται εκεί. Με την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους υπό την επίβλεψη των ελληνικών ιατρικών ομάδων.

Αδωνις Γεωργιάδης για τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Δεν κινδυνεύει η ζωή τους – Αναμένεται η απόφαση αν ο πολυτραυματίας θα μεταφερθεί στην Ελλάδα

Εκτός κινδύνου βρίσκονται και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο ένας τραυματίας είναι πλήρως καλά στην υγεία του, ενώ ο δεύτερος φέρει κατάγματα που δεν χαρακτηρίζονται σοβαρά και ο τρίτος τραυματίας είναι ο πιο σοβαρά τραυματισμένος, καθώς έχει υποστεί πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα, χωρίς ωστόσο να είναι απειλητικά για τη ζωή του.

«Η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη κινητοποίηση.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι εκκρεμεί η απόφαση της οικογένειας του πολυτραυματία σχετικά με το εάν το απαιτούμενο χειρουργείο θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή αν θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να νοσηλευτεί. Όπως είπε, σε περίπτωση που ζητηθεί διακομιδή, οι ελληνικές αρχές είναι έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα και να πάνε στη Ρουμανία να τον πάρουν.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων της Ρουμανίας, ο οποίος συνομιλεί με τους γιατρούς του νοσοκομείου, προσθέτοντας ότι έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης των τραυματιών.

«Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί», υπογράμμισε.