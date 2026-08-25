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Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές ενός 44χρονου Γερμανού, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο που είχε νοικιάσει στο Πηγάδι Πτελεού στη Μαγνησία, σύμφωνα με το gegonotanews.

Τον άνδρα βρήκε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, η οποία σοκαρισμένη ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 44χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Από την έρευνα, πάντως, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.