Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά την επιβεβαίωση ενεργών κρουσμάτων φυματίωσης σε ανήλικο κρατούμενο από το Σουδάν και έναν ενήλικα, οδηγώντας σε νοσηλεία, απομονώσεις και τεστ Mantoux.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στο πλαίσιο ιχνηλάτησης, 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο τεστ μαντού (Mantoux), το οποίο ενδέχεται να υποδεικνύει μόλυνση ή ακόμα και ενεργή φυματίωση.

Η ιστοσελίδα της Μαγνησίας σημειώνει πως ο συνωστισμός (113% πληρότητα) και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων προκάλεσαν ανησυχία για τη δημόσια υγεία, αλλά το Υπουργείο Υγείας, η 5η ΥΠΕ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησαν κρυφή την εμφάνιση της ασθένειας, χωρίς να εκδοθεί καμία ανακοίνωση για τους χειρισμούς τους.

Όσοι στην Κασσαβέτεια βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux θα υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος, είτε στο Νοσοκομείο του Βόλου είτε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.