Ενα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας. Ένας άνδρας 68 ετών τραυματίστηκε και επειδή στο ιατρείο του χωριού δεν υπήρχαν γάζες, του έδεσαν το πόδι με τραπεζομάντηλα.

Συγγενής του 68χρονου, μιλώντας στα «Γεγονότα», είπε ότι ο άνδρας γλίστρησε στο καλντερίμι, έπεσε στο έδαφος και υπέστη συντριπτικό κάταγμα.

Advertisement

Advertisement

Στο ιατρείο του χωριού, όμως, όπως δήλωσε, δεν υπήρχε ούτε ιώδιο, ούτε φορείο, ούτε καν… γάζες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να δέσουν το πόδι του με τραπεζομάντηλα.

Το ατύχημα συνέβη λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 23/8.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την πλατεία. Ναυαγοσώστες από το Καμάρι οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται στο πανηγύρι προσέτρεξαν για βοήθεια. Τοποθέτησαν τον 68χρονο σε δικό τους φορείο και, με τη συνδρομή κατοίκων, τον μετέφεραν μέχρι τη θέση Μεσοχώρι, όπου μπορούσε να φτάσει το ασθενοφόρο για να τον παραλάβει.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται.