Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (16.11.2025) στη Μαγνησία, καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρας σε παραλία της περιοχής. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το αν ανήκει στον 72χρονο τουρίστα, τα ίχνη του οποίου αναζητούνται.

Τελευταία φορά που είδε κάποιος τον Αυστριακό τουρίστα, ήταν πριν από 40 ημέρες στη Μαγνησία. Όσον αφορά την σορό του άνδρα, βρέθηκε σήμερα στην παραλία Πετρομέλισσο και μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι του Καμαρίου. Εκεί παραδόθηκε στις αρχές ώστε να γίνουν εξετάσεις που θα δείξουν την ταυτότητά του.

Ο 72χρονος από την άλλη, είχε έρθει για διακοπές στη Μαγνησία. Ενώ διασκέδαζε με φίλους του, αποφάσισε να πάει βόλτα μόνος του και από εκείνη τη στιγμή αναζητείται.

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του βρέθηκε τις τελευταίες ώρες σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς στη Μαγνησία από μοναχούς της Μονής Φλαμπουρίου.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.