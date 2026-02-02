Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας , όταν 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, στο οποίο συμμετείχε μαζί με φίλους του. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TheNewspaper.gr , το περασμένο Σάββατο ο 60χρονος φέρεται να πυροβολήθηκε κατά λάθος από φίλο του, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια κυνηγετική παρέα, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο μέσα στη δασική περιοχή. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο κυνηγός άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Άμεσα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Μαγνησία: Κυνηγός τραυματίστηκε σε κυνήγι για αγριογούρουνα – Τον πυροβόλησε φίλος του κατά λάθος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Κεραμίδι Μαγνησίας, όταν 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, στο οποίο συμμετείχε μαζί με φίλους του.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TheNewspaper.gr, το περασμένο Σάββατο ο 60χρονος φέρεται να πυροβολήθηκε κατά λάθος από φίλο του, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια κυνηγετική παρέα, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο μέσα στη δασική περιοχή. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο κυνηγός άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.



Άμεσα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.