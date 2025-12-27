Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια έχει σχηματιστεί σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου του Νομού Ροδόπης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν η ίδια, ο 7χρονος και ο 5χρονος αδερφός του, με την προσθήκη πετρελαίου, ενέργεια που κατά τις ενδείξεις προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, του οποίου η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά μέρη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία, ενώ και το 5χρονο αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, και σύμφωνα με το πόρισμά του, το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από εισπνοή μονοξειδίου το άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του, και εν συνεχεία κατέληξε, συνεπεία εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.



Ο 5χρονος διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, και σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.