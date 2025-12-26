Μια ξυλόσομπα φαίνεται ότι προκάλεσε την τραγωδία στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης της Ροδόπης, όπου ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ένα επτάχρονο αγόρι να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας της οικογένειας φέρουν εγκαύματα και έχουν και αναπνευστικά προβλήματα μιας και εισέπνευσαν καπνό. Πιο συγκεκριμένα, πηγές από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αναφέρουν ότι το 6χρονο αγόρι έχει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου και νοσηλεύεται. Η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μιας και εισέπνευσε καπνό, ωστόσο δεν έχει υποστεί εγκαύματα.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από τη ξυλόσομπα και γρήγορα το σπίτι γέμισε καπνούς.

Μόλις οι κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τη φωτιά έτρεξαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Παράλληλα, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο της εφημερίδας Χρόνος από το εσωτερικό του σπιτιού που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς: